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Замятин Прокоп Климентович

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Место рождения

д. Озерные (Над оз.Афонинским)

Дата рождения

04.07.1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1852

Отец: Замятин Климент Саввович

Мать: Замятина Пелагея Павловна

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
07.07.1883

Сын: Замятин Гаврил Прокопивич

Мать ребёнка: Замятина Наталия Иванова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
24.02.1885

Сын: Замятин Арсений Прокопивич

Мать ребёнка: Замятина Наталия Иванова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
20.11.1886

Дочь: Екатерина Прокопьевна

Мать ребёнка: Замятина Наталия Иванова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
11.11.1889

Дочь: Матрона Прокопьевна

Мать ребёнка: Замятина Наталия Иванова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1891

Сын: Замятин Иван Прокопивич

Мать ребёнка: Замятина Наталия Иванова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
06.05.1894

Сын: Замятин Николай Прокопивич

Мать ребёнка: Замятина Наталия Иванова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
01.11.1896

Дочь: Александра Прокопьевна

Мать ребёнка: Замятина Наталия Иванова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замятина Наталия Иванова

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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