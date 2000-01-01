Замятин Прокоп Климентович
Место рожденияд. Озерные (Над оз.Афонинским)
Дата рождения04.07.1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1852
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
07.07.1883
Сын: Замятин Гаврил Прокопивич
Мать ребёнка: Замятина Наталия Иванова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
24.02.1885
Сын: Замятин Арсений Прокопивич
Мать ребёнка: Замятина Наталия Иванова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
20.11.1886
Дочь: Екатерина Прокопьевна
Мать ребёнка: Замятина Наталия Иванова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
11.11.1889
Дочь: Матрона Прокопьевна
Мать ребёнка: Замятина Наталия Иванова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: Замятина Наталия Иванова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
06.05.1894
Сын: Замятин Николай Прокопивич
Мать ребёнка: Замятина Наталия Иванова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
01.11.1896
Дочь: Александра Прокопьевна
Мать ребёнка: Замятина Наталия Иванова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Замятина Наталия Иванова
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)