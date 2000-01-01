Замятина (Клабукова) Пелагея Павловна
Место рожденияп. Бадерский
Дата рождения1830
Дата смерти02.03.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
п. Бадерский
Бракосочетание
05.02.1851
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
04.07.1852
Сын: Замятин Прокоп Климентович
Отец ребёнка: Замятин Климент Саввович
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
02.03.1886
д. Озерные (Над оз.Афонинским)