Замятина (Клабукова) Пелагея Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Замятина (Клабукова) Пелагея Павловна

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Место рождения

п. Бадерский

Дата рождения

1830

Дата смерти

02.03.1886

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1833 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

п. Бадерский
Бракосочетание
05.02.1851

Муж: Замятин Климент Саввович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Рождение ребёнка
04.07.1852

Сын: Замятин Прокоп Климентович

Отец ребёнка: Замятин Климент Саввович

д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Место жительства
Неизвестно
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
Смерть
02.03.1886
д. Озерные (Над оз.Афонинским)
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