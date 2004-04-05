Иванова (Соловьёва) Любовь — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Соловьёва) Любовь

Место рождения

Колода, Осташковский, Тверская область

Дата рождения

10.09.1923

Дата смерти

05.04.2004

Пол

Женский

Отец

1874 г.р.

Мать

1886 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

1953 г.р.
1956 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
10.09.1923

Отец: Соловьёв Степан

Мать: Соловьёва Евдокия

Колода, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1953

Сын: Иванов Геннадий

Отец ребёнка: Иванов Алексей

Рождение ребёнка
1956

Сын: Иванов Анатолий

Отец ребёнка: Иванов Алексей

Развод
Неизвестно

Муж: Иванов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Алексей

Смерть
05.04.2004
Тверь, город Тверь, Тверская область
Причина смерти: рак поджелудочной железы
Похороны
Неизвестно
Свапуще, Осташковский, Тверская область
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