Иванова (Соловьёва) Любовь
Место рождения
Дата рождения10.09.1923
Дата смерти05.04.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1923
Отец: Соловьёв Степан
Мать: Соловьёва Евдокия
Рождение ребёнка
1953
Сын: Иванов Геннадий
Отец ребёнка: Иванов Алексей
Рождение ребёнка
1956
Сын: Иванов Анатолий
Отец ребёнка: Иванов Алексей
Развод
Неизвестно
Муж: Иванов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Алексей
Смерть
05.04.2004
Тверь, город Тверь, Тверская область
Причина смерти: рак поджелудочной железы
Похороны
Неизвестно
Свапуще, Осташковский, Тверская область