Соловьёва (Репина) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смерти1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Репин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Завьялова Мария
Отец ребёнка: Соловьёв Степан
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Трубицына Нина
Отец ребёнка: Соловьёв Степан
Рождение ребёнка
1921
Сын: Соловьёв Алексей
Отец ребёнка: Соловьёв Степан
Рождение ребёнка
10.09.1923
Дочь: Иванова Любовь
Отец ребёнка: Соловьёв Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соловьёв Степан
Смерть
1974