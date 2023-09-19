Соловьёва (Репина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёва (Репина) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

1974

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Репин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Завьялова Мария

Отец ребёнка: Соловьёв Степан

Колода, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Трубицына Нина

Отец ребёнка: Соловьёв Степан

Колода, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Соловьёв Алексей

Отец ребёнка: Соловьёв Степан

Рождение ребёнка
10.09.1923

Дочь: Иванова Любовь

Отец ребёнка: Соловьёв Степан

Колода, Осташковский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьёв Степан

Смерть
1974
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