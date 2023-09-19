Соловьёв Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёв Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

1947

Пол

Мужской

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Соловьёв Яков

Мать: Соловьёва Прасковья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьёва (Репина) Евдокия

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Завьялова (Соловьёва) Мария

Мать ребёнка: Соловьёва (Репина) Евдокия

Колода, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Трубицына (Соловьёва) Нина

Мать ребёнка: Соловьёва (Репина) Евдокия

Колода, Осташковский, Тверская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Соловьёв Алексей

Мать ребёнка: Соловьёва (Репина) Евдокия

Рождение ребёнка
10.09.1923

Дочь: Иванова (Соловьёва) Любовь

Мать ребёнка: Соловьёва (Репина) Евдокия

Колода, Осташковский, Тверская область
Смерть
1947

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