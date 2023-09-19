Соловьёв Степан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти1947
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Соловьёв Яков
Мать: Соловьёва Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Завьялова (Соловьёва) Мария
Мать ребёнка: Соловьёва (Репина) Евдокия
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Трубицына (Соловьёва) Нина
Мать ребёнка: Соловьёва (Репина) Евдокия
Рождение ребёнка
1921
Сын: Соловьёв Алексей
Мать ребёнка: Соловьёва (Репина) Евдокия
Рождение ребёнка
10.09.1923
Дочь: Иванова (Соловьёва) Любовь
Мать ребёнка: Соловьёва (Репина) Евдокия
Смерть
1947