Винокурова Параскева Адриановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Рождение ребёнка
1917
Сын: Винокуров Виктор Александрович
Отец ребёнка: Винокуров Александр Александрович
Комягино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1921
Сын: Винокуров Николай Александрович
Отец ребёнка: Винокуров Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно