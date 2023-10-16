Винокурова Параскева Адриановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Винокурова Параскева Адриановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Левшенков-Филимонов Адриан Филимонович

Мать: Матрона Феодорова

Рождение ребёнка
1917

Сын: Винокуров Виктор Александрович

Отец ребёнка: Винокуров Александр Александрович

Комягино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Винокуров Николай Александрович

Отец ребёнка: Винокуров Александр Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Винокуров Александр Александрович

Смерть
Неизвестно
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