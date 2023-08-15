Левшенков-Филимонов Адриан Филимонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1872 ст.
Отец: Филимон
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Винокурова Параскева Адриановна
Мать ребёнка: Матрона Феодорова
Рождение ребёнка
10.04.1897 ст.
Дочь: Александра Адрианова
Мать ребёнка: Матрона Феодорова
Комягино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.07.1911
Дочь: Филимонова Мария Адриановна
Мать ребёнка: Матрона Феодорова
Рождение ребёнка
06.04.1915 ст.
Дочь: Филимонова Анна Адриановна
Мать ребёнка: Матрона Феодорова
Рождение ребёнка
20.07.1922
Дочь: Левшенкова Ольга Адриановна
Мать ребёнка: Филимонова Елена Азарьевна
Рождение ребёнка
1922
Дочь: Филимонова Клавдия Адриановна
Мать ребёнка: Филимонова Елена Азарьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрона Феодорова
Смерть
Неизвестно