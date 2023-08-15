Левшенков-Филимонов Адриан Филимонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левшенков-Филимонов Адриан Филимонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1872 ст.

Отец: Филимон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Винокурова Параскева Адриановна

Мать ребёнка: Матрона Феодорова

Рождение ребёнка
10.04.1897 ст.

Дочь: Александра Адрианова

Мать ребёнка: Матрона Феодорова

Комягино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
18.07.1911

Дочь: Филимонова Мария Адриановна

Мать ребёнка: Матрона Феодорова

Рождение ребёнка
06.04.1915 ст.

Дочь: Филимонова Анна Адриановна

Мать ребёнка: Матрона Феодорова

Рождение ребёнка
20.07.1922

Дочь: Левшенкова Ольга Адриановна

Мать ребёнка: Филимонова Елена Азарьевна

Рождение ребёнка
1922

Дочь: Филимонова Клавдия Адриановна

Мать ребёнка: Филимонова Елена Азарьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филимонова Елена Азарьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрона Феодорова

Смерть
Неизвестно
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