деревня Новое Село, Вяземский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Новое Село

Вяземский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Смоленской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Вяземский уезд
3528Новое (Новое село), с. вл.при р. Вязьме.101837223235Церквей православных 2. Училище. Богадельня. Больница.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Вяземский уезд, Новосельская волость
114. Новое, село бывшее владельческое, при реке Вязьме, дворов 58, жителей 436, волостное правление, 2 церкви православные, богадельня. В 2 верстах — церковь православная Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Смоленская губерния, Вяземский уезд, Новосельская волость
село Новое село532946331103532093458666713

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Вяземский район
177229Новое Селодеревня55°18'00"34°19'00"N-36-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Вяземский муниципальный район, Новосельское сельское поселение
66605456101д Новое Селодеревня

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