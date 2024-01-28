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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
3528Новое (Новое село), с. вл.при р. Вязьме.101837223235Церквей православных 2. Училище. Богадельня. Больница.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
114. Новое, село бывшее владельческое, при реке Вязьме, дворов 58, жителей 436, волостное правление, 2 церкви православные, богадельня. В 2 верстах — церковь православная Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Новое село532946331103532093458666713
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
177229Новое Селодеревня55°18'00"34°19'00"N-36-033
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66605456101д Новое Селодеревня