Александра Адрианова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Адрианова

Место рождения

Комягино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

10.04.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1872 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
11.04.1897
Новое Село, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
восприемники деревни Стараго-Ржавца Крестьянин Петр Михайлов и крестьянская жена деревни Комягина Елисавета Семенова
Рождение
10.04.1897 ст.

Отец: Адриан Филимонов

Мать: Матрона Феодорова

Комягино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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