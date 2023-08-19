Александра Адрианова
Место рождения
Дата рождения10.04.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
11.04.1897
Новое Село, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
восприемники деревни Стараго-Ржавца Крестьянин Петр Михайлов и крестьянская жена деревни Комягина Елисавета Семенова
Рождение
10.04.1897 ст.
Отец: Адриан Филимонов
Мать: Матрона Феодорова
Смерть
Неизвестно