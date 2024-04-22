Винокуров Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Рождение ребёнка
1917
Сын: Винокуров Виктор Александрович
Мать ребёнка: Винокурова Параскева Адриановна
Рождение ребёнка
1921
Сын: Винокуров Николай Александрович
Мать ребёнка: Винокурова Параскева Адриановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно