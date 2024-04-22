Винокуров Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВинокуров Александр Александрович

Винокуров Александр Александрович

Место рождения

Комягино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Комягино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Винокуров Виктор Александрович

Мать ребёнка: Винокурова Параскева Адриановна

Комягино, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Винокуров Николай Александрович

Мать ребёнка: Винокурова Параскева Адриановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Винокурова Параскева Адриановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close