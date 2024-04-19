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Волков Трофим Акимович

Место рождения

Сараи, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1802

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Волков Аким Дорофеевич

Мать: Волкова Домна

Сараи, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Настасья Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Волков Лев Трофимович

Мать ребёнка: Волкова Настасья Сергеевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1839

Сын: Волков Алексей Трофимович

Мать ребёнка: Волкова Настасья Сергеевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Волкова) Матрена Трофимовна

Мать ребёнка: Волкова Настасья Сергеевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1848
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

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