Волков Трофим Акимович
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти1848
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Волков Аким Дорофеевич
Мать: Волкова Домна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Волкова Настасья Сергеевна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Волков Алексей Трофимович
Мать ребёнка: Волкова Настасья Сергеевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Волкова) Матрена Трофимовна
Мать ребёнка: Волкова Настасья Сергеевна
Смерть
1848