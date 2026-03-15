Волков Лев Трофимович 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Волков Лев Трофимович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1830, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Волков Трофим Акимович1802 г.р.
Мать
Волкова Настасья Сергеевна1804 г.р.
Супруги
Волкова Мария Петровна1830 г.р.
Дети
(Волкова) Авдотья Львовна1850 г.р.
(Волкова) Настасья Львовна1853 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Волков Трофим Акимович

Мать: Волкова Настасья Сергеевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Мария Петровна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Волкова) Авдотья Львовна

Мать ребёнка: Волкова Мария Петровна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Волкова) Настасья Львовна

Мать ребёнка: Волкова Мария Петровна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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