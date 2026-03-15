Волков Лев Трофимович
мужской, родился 1830, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецВолков Трофим Акимович1802 г.р.
МатьВолкова Настасья Сергеевна1804 г.р.
Супруги
Волкова Мария Петровна1830 г.р.
Дети
(Волкова) Авдотья Львовна1850 г.р.
(Волкова) Настасья Львовна1853 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Волков Трофим Акимович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Волкова Мария Петровна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Волкова) Авдотья Львовна
Мать ребёнка: Волкова Мария Петровна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Волкова) Настасья Львовна
Мать ребёнка: Волкова Мария Петровна
Смерть
Неизвестно