Волков Алексей Трофимович 1839 — найти родственников по фамилии на Familio

Волков Алексей Трофимович

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1839, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Волков Трофим Акимович1802 г.р.
Мать
Волкова Настасья Сергеевна1804 г.р.
Супруги
Волкова Прасковья Михайловна1841 г.р.
Дети
(Волкова) Екатерина Алексеевна1860 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Волков Трофим Акимович

Мать: Волкова Настасья Сергеевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова Прасковья Михайловна

Рождение ребёнка
1860

Дочь: (Волкова) Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Волкова Прасковья Михайловна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Смерть
Неизвестно

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