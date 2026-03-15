Волков Алексей Трофимович
мужской, родился 1839, Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецВолков Трофим Акимович1802 г.р.
МатьВолкова Настасья Сергеевна1804 г.р.
Супруги
Волкова Прасковья Михайловна1841 г.р.
Дети
(Волкова) Екатерина Алексеевна1860 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Волков Трофим Акимович
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1860
Дочь: (Волкова) Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Волкова Прасковья Михайловна
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно