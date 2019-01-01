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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790- Показать все
• Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790- Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
2745Сараи, с. каз.при р. Верде.32928412901544Церковь православная 1. Училище. Волостное и сельское правления.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1140. Сараи, село бывшее владельческое, при речке Верде, дворов 436, жителей 2798, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, школа, больница Показать все
Волости и гмины 1890 года
Местонахождение волостного правления№СтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
село Сараи205111237161196409440048098[...]
Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года
Название№МестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Сараи село7515на тр. Шацк—Козлов при р. Верде63516101615322513033—волостн. правл.Цер. кам., зем. шк., баз. ежен., ярм. Вознес. и 22 окт., каз. вин. лав., кв. стан. прист. и уряд. зем. и фельдш.
С. Сарай сторожка при мельнице7516134713033—волостн. правл.
Верденка деревня752441150144294130311½СараиВодян. мельница
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
642Сараираб.посёлок53°45'с.ш.41°01'в.д.N-37-083
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
61640151051рп Сараирабочий поселок