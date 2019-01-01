рабочий посёлок Сараи, Сараевский муниципальный район, Рязанская область (на 2019) — Familio

Сараи

Сараевский муниципальный район, Рязанская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
рабочий посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Рязанской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Метрические книги с.Тайнинское Благовещенской церкви за 1790- Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Сапожковский уезд
2745Сараи, с. каз.при р. Верде.32928412901544Церковь православная 1. Училище. Волостное и сельское правления.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Сараевская волость
1140. Сараи, село бывшее владельческое, при речке Верде, дворов 436, жителей 2798, волостное правление (уездный город в 30 верстах), церковь православная, школа, больница Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Рязанская губерния, Сапожковский уезд, Сараевская волость
село Сараи205111237161196409440048098[...]

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Сапожокский уезд, Сараевская волость
Сараи село7515на тр. Шацк—Козлов при р. Верде63516101615322513033волостн. правл.Цер. кам., зем. шк., баз. ежен., ярм. Вознес. и 22 окт., каз. вин. лав., кв. стан. прист. и уряд. зем. и фельдш.
С. Сарай сторожка при мельнице7516134713033волостн. правл.
Верденка деревня75244115014429413031СараиВодян. мельница

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Рязанская область, Сараевский район
642Сараираб.посёлок53°45'с.ш.41°01'в.д.N-37-083

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Рязанская область, Сараевский муниципальный район, Сараевское городское поселение
61640151051рп Сараирабочий поселок

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