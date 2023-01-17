(Салихова) Устиния Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Салихова) Устиния Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1911

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Салихов Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Салихов Филипп Илларионович

Архангельское, Старооскольский, Белгородская область
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13697900/ Должность/Звание рядовой Воинская часть 311-й пехотный Кременецкий полк Место рождения Курская губ., Старооскольский уезд, Кладовская вол., с.... Показать все
Рождение ребёнка
28.01.1901

Дочь: Мария Филипповна

Отец ребёнка: Салихов Филипп Илларионович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSJ1-G9HZ-T?i=762&cat=1762941 Отец: Курской губернии, Старо Оскольского уезда, Кладовской волости, села Темирязево (Архангельское) крестьянин Мать: Ма... Показать все
Рождение ребёнка
28.11.1902

Сын: Салихов Николай Филиппович

Отец ребёнка: Салихов Филипп Илларионович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSJ1-G9CM-X?i=1045&cat=1762941 Ф. 374, о. 1, д. 6
Рождение ребёнка
09.10.1904

Сын: Салихов Владимир Филиппович

Отец ребёнка: Салихов Филипп Илларионович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X7R-SMP8
Рождение ребёнка
14.01.1906

Дочь: Анна Филипповна

Отец ребёнка: Салихов Филипп Илларионович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X75-5ZWP
Рождение ребёнка
03.11.1907

Дочь: Екатерина Филипповна

Отец ребёнка: Салихов Филипп Илларионович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X75-6CMV
Рождение ребёнка
04.07.1911

Дочь: Клавдия Филипповна

Отец ребёнка: Салихов Филипп Илларионович

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X7P-T6SS
Смерть
1911
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