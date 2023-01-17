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Салихов Николай Филиппович

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Место рождения

Горловка

Дата рождения

28.11.1902

Дата смерти

1964

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1931 г.р.
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1937 г.р.
1939 г.р.
1942 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1902

Отец: Салихов Филипп Илларионович

Мать: Устиния Игнатьевна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSJ1-G9CM-X?i=1045&cat=1762941 Ф. 374, о. 1, д. 6
Крещение
01.12.1902
Макарьевская церковь
Рождение ребёнка
1931

Сын: Салихов Валентин Николаевич

Мать ребёнка: Салихова Екатерина Елисеевна

Рождение ребёнка
19.01.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салихова Екатерина Елисеевна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Марта Николаевна

Мать ребёнка: Салихова Екатерина Елисеевна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Салихов Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Салихова Екатерина Елисеевна

Рождение ребёнка
22.02.1942

Сын: Салихов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Салихова Екатерина Елисеевна

Рождение ребёнка
?.05.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салихова Екатерина Елисеевна

Рождение ребёнка
10.10.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Салихова Екатерина Елисеевна

Смерть
1964
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