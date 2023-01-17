Салихов Николай Филиппович
Место рождения
Дата рождения28.11.1902
Дата смерти1964
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1902
Отец: Салихов Филипп Илларионович
Мать: Устиния Игнатьевна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSJ1-G9CM-X?i=1045&cat=1762941 Ф. 374, о. 1, д. 6
Крещение
01.12.1902
Макарьевская церковь
Рождение ребёнка
1931
Сын: Салихов Валентин Николаевич
Мать ребёнка: Салихова Екатерина Елисеевна
Рождение ребёнка
19.01.1935
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Марта Николаевна
Мать ребёнка: Салихова Екатерина Елисеевна
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Салихова Екатерина Елисеевна
Рождение ребёнка
22.02.1942
Сын: Салихов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Салихова Екатерина Елисеевна
Рождение ребёнка
?.05.1946
Рождение ребёнка
10.10.1948
Смерть
1964