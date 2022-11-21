Салихов Филипп Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалихов Филипп Илларионович

Салихов Филипп Илларионович

Место рождения

Орловская (Страна: Россия)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Салихов Михаил Филиппович

Мать ребёнка: (Салихова) Устиния Игнатьевна

Архангельское, Старооскольский, Белгородская область
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13697900/ Должность/Звание рядовой Воинская часть 311-й пехотный Кременецкий полк Место рождения Курская губ., Старооскольский уезд, Кладовская вол., с.... Показать все
Рождение ребёнка
28.01.1901

Дочь: (Салихова) Мария Филипповна

Мать ребёнка: (Салихова) Устиния Игнатьевна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSJ1-G9HZ-T?i=762&cat=1762941 Отец: Курской губернии, Старо Оскольского уезда, Кладовской волости, села Темирязево (Архангельское) крестьянин Мать: Ма... Показать все
Рождение ребёнка
28.11.1902

Сын: Салихов Николай Филиппович

Мать ребёнка: (Салихова) Устиния Игнатьевна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSJ1-G9CM-X?i=1045&cat=1762941 Ф. 374, о. 1, д. 6
Рождение ребёнка
09.10.1904

Сын: Салихов Владимир Филиппович

Мать ребёнка: (Салихова) Устиния Игнатьевна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X7R-SMP8
Рождение ребёнка
14.01.1906

Дочь: (Салихова) Анна Филипповна

Мать ребёнка: (Салихова) Устиния Игнатьевна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X75-5ZWP
Рождение ребёнка
03.11.1907

Дочь: (Салихова) Екатерина Филипповна

Мать ребёнка: (Салихова) Устиния Игнатьевна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X75-6CMV
Рождение ребёнка
04.07.1911

Дочь: (Салихова) Клавдия Филипповна

Мать ребёнка: (Салихова) Устиния Игнатьевна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6X7P-T6SS
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.