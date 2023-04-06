(Салихова) Мария Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Салихова) Мария Филипповна

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Место рождения

Горловка

Дата рождения

28.01.1901

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1901

Отец: Салихов Филипп Илларионович

Мать: Устиния Игнатьевна

https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSJ1-G9HZ-T?i=762&cat=1762941 Отец: Курской губернии, Старо Оскольского уезда, Кладовской волости, села Темирязево (Архангельское) крестьянин Мать: Ма... Показать все
Крещение
29.01.1901
Макарьевская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бродский Семен

Смерть
1979
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