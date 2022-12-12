Салихов Михаил Филиппович
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти1970
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Салихов Филипп Илларионович
Мать: Устиния Игнатьевна
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13697900/ Должность/Звание рядовой Воинская часть 311-й пехотный Кременецкий полк Место рождения Курская губ., Старооскольский уезд, Кладовская вол., с.... Показать все
Смерть
1970