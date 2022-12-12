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Салихов Михаил Филиппович

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Место рождения

Архангельское, Старооскольский, Белгородская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Салихов Филипп Илларионович

Мать: Устиния Игнатьевна

Архангельское, Старооскольский, Белгородская область
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13697900/ Должность/Звание рядовой Воинская часть 311-й пехотный Кременецкий полк Место рождения Курская губ., Старооскольский уезд, Кладовская вол., с.... Показать все
Смерть
1970
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