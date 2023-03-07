Гончаров Яков Федорович
Место рождения
Дата рождения1795
Дата смерти1855
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Гончарова Меланья Карповна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Гончаров Максим Яковлевич
Мать ребёнка: Гончарова Меланья Карповна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Гончаров Кузьма Яковлевич
Мать ребёнка: Гончарова Меланья Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1855