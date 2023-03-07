Гончаров Яков Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГончаров Яков Федорович

Гончаров Яков Федорович

avatar

Место рождения

Любец, Трубчевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1795

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Добавил:

Д
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Гончаров Фёдор Ларионович

Мать: Гончарова Улита Акимовна

Любец, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Гончаров Илья Яковлевич

Мать ребёнка: Гончарова Меланья Карповна

Любец, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Гончаров Максим Яковлевич

Мать ребёнка: Гончарова Меланья Карповна

Любец, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Гончаров Кузьма Яковлевич

Мать ребёнка: Гончарова Меланья Карповна

Любец, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончарова Меланья Карповна

Смерть
1855
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close