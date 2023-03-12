Гончарова Улита Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова Улита Акимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Д
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Гончаров Пётр Федорович

Отец ребёнка: Гончаров Фёдор Ларионович

Любец, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Гончаров Яков Федорович

Отец ребёнка: Гончаров Фёдор Ларионович

Любец, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Гончаров Леон Федорович

Отец ребёнка: Гончаров Фёдор Ларионович

Любец, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Гончаров Иван Федорович

Отец ребёнка: Гончаров Фёдор Ларионович

Любец, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаров Фёдор Ларионович

Смерть
Неизвестно
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