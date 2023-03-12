Гончарова Улита Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Гончаров Фёдор Ларионович
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Гончаров Фёдор Ларионович
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Гончаров Фёдор Ларионович
Рождение ребёнка
1799
Отец ребёнка: Гончаров Фёдор Ларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно