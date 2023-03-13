Гончарова Меланья Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончарова Меланья Карповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Д
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Гончаров Илья Яковлевич

Отец ребёнка: Гончаров Яков Федорович

Любец, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Гончаров Максим Яковлевич

Отец ребёнка: Гончаров Яков Федорович

Любец, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Гончаров Кузьма Яковлевич

Отец ребёнка: Гончаров Яков Федорович

Любец, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гончаров Яков Федорович

Смерть
Неизвестно
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