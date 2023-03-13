Гончарова Меланья Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Гончаров Яков Федорович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Гончаров Максим Яковлевич
Отец ребёнка: Гончаров Яков Федорович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Гончаров Кузьма Яковлевич
Отец ребёнка: Гончаров Яков Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно