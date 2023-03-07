Гончаров Максим Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Гончарова Прасковья Максимовна
Мать ребёнка: Гончарова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Гончаров Василий Максимович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Гончарова Акилина Максимовна
Мать ребёнка: Гончарова Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Гончарова Ульяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно