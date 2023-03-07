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Гончаров Максим Яковлевич

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Место рождения

Любец, Трубчевский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Д
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Гончаров Яков Федорович

Мать: Гончарова Меланья Карповна

Любец, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Гончарова Прасковья Максимовна

Мать ребёнка: Гончарова Ульяна Ивановна

Любец, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Гончаров Василий Максимович

Мать ребёнка: не указана

Любец, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Гончарова Акилина Максимовна

Мать ребёнка: Гончарова Ульяна Ивановна

Любец, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Гончаров Иван Максимович

Мать ребёнка: Гончарова Ульяна Ивановна

Любец, Трубчевский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончарова Ульяна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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