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Будина Анастасия Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Третьяков Григорий Кирилов

Мать: Третьякова Матрена Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будин Роман Ильич

Работа или профессия
Неизвестно
земледелица при хозяине
Место жительства
Неизвестно
Солдырь, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Будина) Мария Романова

Отец ребёнка: Будин Роман Ильич

Рождение ребёнка
1858 ст.

Сын: Будин Василий Романович

Отец ребёнка: Будин Роман Ильич

Рождение ребёнка
23.02.1865

Сын: Будин Тимофей Романович

Отец ребёнка: Будин Роман Ильич

Рождение ребёнка
1871

Дочь: (Будина) Мария Романова

Отец ребёнка: Будин Роман Ильич

Рождение ребёнка
1875

Дочь: (Будина) Домника Романова

Отец ребёнка: Будин Роман Ильич

Смерть
Неизвестно

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