Будина Анастасия Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Будин Роман Ильич
Работа или профессия
Неизвестно
земледелица при хозяине
Место жительства
Неизвестно
Солдырь, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Будина) Мария Романова
Отец ребёнка: Будин Роман Ильич
Рождение ребёнка
1858 ст.
Отец ребёнка: Будин Роман Ильич
Рождение ребёнка
23.02.1865
Отец ребёнка: Будин Роман Ильич
Рождение ребёнка
1871
Дочь: (Будина) Мария Романова
Отец ребёнка: Будин Роман Ильич
Рождение ребёнка
1875
Дочь: (Будина) Домника Романова
Отец ребёнка: Будин Роман Ильич
Смерть
Неизвестно