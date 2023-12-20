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Третьякова Матрена Петрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Будина Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Третьяков Григорий Кирилов

Рождение ребёнка
1837

Сын: Третьяков Андрей Григорьев

Отец ребёнка: Третьяков Григорий Кирилов

Рождение ребёнка
1840

Сын: Третьяков Осип Григорьев

Отец ребёнка: Третьяков Григорий Кирилов

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Елена Григорьева

Отец ребёнка: Третьяков Григорий Кирилов

Место жительства
Неизвестно
Коршуново, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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