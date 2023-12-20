Третьякова Матрена Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Будина Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Третьяков Григорий Кирилов
Рождение ребёнка
1837
Сын: Третьяков Андрей Григорьев
Отец ребёнка: Третьяков Григорий Кирилов
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Третьяков Григорий Кирилов
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Елена Григорьева
Отец ребёнка: Третьяков Григорий Кирилов
Место жительства
Неизвестно
Коршуново, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно