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Третьяков Григорий Кирилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Третьяков Кирилл Васильев

Мать: Третьякова Татьяна Дометиева

Место жительства
Неизвестно
Коршуново, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Будина Анастасия Григорьевна

Мать ребёнка: Третьякова Матрена Петрова

Рождение ребёнка
1837

Сын: Третьяков Андрей Григорьев

Мать ребёнка: Третьякова Матрена Петрова

Рождение ребёнка
1840

Сын: Третьяков Осип Григорьев

Мать ребёнка: Третьякова Матрена Петрова

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Третьякова) Елена Григорьева

Мать ребёнка: Третьякова Матрена Петрова

Смерть
Неизвестно

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