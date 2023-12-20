Третьяков Григорий Кирилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Место жительства
Неизвестно
Коршуново, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Будина Анастасия Григорьевна
Мать ребёнка: Третьякова Матрена Петрова
Рождение ребёнка
1837
Сын: Третьяков Андрей Григорьев
Мать ребёнка: Третьякова Матрена Петрова
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Третьякова Матрена Петрова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Третьякова) Елена Григорьева
Мать ребёнка: Третьякова Матрена Петрова
Смерть
Неизвестно