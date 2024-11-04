Рябушев (Рябышев) Егор Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
26.07.1864
Дочь: Гниломедова (Рябушева) Анна Егоровна
Мать ребёнка: Рябушева Агафья Семеновна
Рождение ребёнка
13.01.1866
Сын: Рябушев (Рябышев) Павел Георгиевич (Егорович)
Мать ребёнка: Рябушева Агафья Семеновна
Рождение ребёнка
15.02.1876
Сын: Рябушев (Рябышев) Архип Егорович (Георгиевич)
Мать ребёнка: Рябушева Агафья Семеновна
Смерть
Неизвестно