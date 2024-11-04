Рябушев (Рябышев) Егор Павлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Рябушев (Рябышев) Егор Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябушева Агафья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
26.07.1864

Дочь: Гниломедова (Рябушева) Анна Егоровна

Мать ребёнка: Рябушева Агафья Семеновна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
13.01.1866

Сын: Рябушев (Рябышев) Павел Георгиевич (Егорович)

Мать ребёнка: Рябушева Агафья Семеновна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.02.1876

Сын: Рябушев (Рябышев) Архип Егорович (Георгиевич)

Мать ребёнка: Рябушева Агафья Семеновна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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