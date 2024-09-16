Рябышева Агафья Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябышева Агафья Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябушев (Рябышев) Егор Павлович

Рождение ребёнка
13.01.1866

Сын: Рябушев (Рябышев) Павел Георгиевич (Егорович)

Отец ребёнка: Рябушев (Рябышев) Егор Павлович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.02.1876

Сын: Рябушев (Рябышев) Архип Егорович (Георгиевич)

Отец ребёнка: Рябушев (Рябышев) Егор Павлович

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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