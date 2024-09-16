Рябышева Агафья Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.01.1866
Сын: Рябушев (Рябышев) Павел Георгиевич (Егорович)
Отец ребёнка: Рябушев (Рябышев) Егор Павлович
Рождение ребёнка
15.02.1876
Сын: Рябушев (Рябышев) Архип Егорович (Георгиевич)
Отец ребёнка: Рябушев (Рябышев) Егор Павлович
Смерть
Неизвестно