Рябушев (Рябышев) Павел Георгиевич (Егорович)
Место рождения
Дата рождения13.01.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1866
Бракосочетание
06.11.1885
Рождение ребёнка
01.04.1893
Дочь: Грачева (Рябушева) Мария Павловна
Мать ребёнка: Рябушева (Гниломедова) Пелагея Яковлевна
Рождение ребёнка
27.03.1896
Дочь: Мамонтова (Рябушева) Анастасия Павловна
Мать ребёнка: Рябушева (Гниломедова) Пелагея Яковлевна
Смерть
Неизвестно