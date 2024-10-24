Рябушев (Рябышев) Павел Георгиевич (Егорович) 13.01.1866 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рябушев (Рябышев) Павел Георгиевич (Егорович)

Место рождения

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

13.01.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1866

Отец: Рябушев (Рябышев) Егор Павлович

Мать: Рябушева Агафья Семеновна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
06.11.1885

Жена: Рябушева (Гниломедова) Пелагея Яковлевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.04.1893

Дочь: Грачева (Рябушева) Мария Павловна

Мать ребёнка: Рябушева (Гниломедова) Пелагея Яковлевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.03.1896

Дочь: Мамонтова (Рябушева) Анастасия Павловна

Мать ребёнка: Рябушева (Гниломедова) Пелагея Яковлевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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