Рябушева (Гниломедова) Пелагея Яковлевна 08.05.1867 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиРябушева (Гниломедова) Пелагея Яковлевна

Рябушева (Гниломедова) Пелагея Яковлевна

Место рождения

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

08.05.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1867

Отец: Гниломедов Яков Алексеевич

Мать: Гниломедова (Тарасова) Евдокия Захаровна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
06.11.1885

Муж: Рябушев (Рябышев) Павел Георгиевич (Егорович)

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.04.1893

Дочь: Грачева (Рябушева) Мария Павловна

Отец ребёнка: Рябушев (Рябышев) Павел Георгиевич (Егорович)

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.03.1896

Дочь: Мамонтова (Рябушева) Анастасия Павловна

Отец ребёнка: Рябушев (Рябышев) Павел Георгиевич (Егорович)

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.