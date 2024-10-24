Рябушева (Гниломедова) Пелагея Яковлевна
Место рождения
Дата рождения08.05.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1867
Бракосочетание
06.11.1885
Рождение ребёнка
01.04.1893
Дочь: Грачева (Рябушева) Мария Павловна
Отец ребёнка: Рябушев (Рябышев) Павел Георгиевич (Егорович)
Рождение ребёнка
27.03.1896
Дочь: Мамонтова (Рябушева) Анастасия Павловна
Отец ребёнка: Рябушев (Рябышев) Павел Георгиевич (Егорович)
Смерть
Неизвестно