Рябушев (Рябышев) Архип Егорович (Георгиевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябушев (Рябышев) Архип Егорович (Георгиевич)

Место рождения

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

15.02.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1876

Отец: Рябушев (Рябышев) Егор Павлович

Мать: Рябышева Агафья Семеновна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
27.10.1895

Жена: Рябушева (Ковалева) Анисья Тимофеевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
06.10.1897

Сын: Рябушев Иван Архипович

Мать ребёнка: Рябушева (Ковалева) Анисья Тимофеевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.12.1906

Сын: Рябушев Петр Архипович

Мать ребёнка: Рябушева (Ковалева) Анисья Тимофеевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
03.11.1911

Сын: Рябушев Михаил Архипович

Мать ребёнка: Рябушева (Ковалева) Анисья Тимофеевна

Палимовка, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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