Рябушев (Рябышев) Архип Егорович (Георгиевич)
Место рождения
Дата рождения15.02.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1876
Бракосочетание
27.10.1895
Рождение ребёнка
06.10.1897
Мать ребёнка: Рябушева (Ковалева) Анисья Тимофеевна
Рождение ребёнка
17.12.1906
Мать ребёнка: Рябушева (Ковалева) Анисья Тимофеевна
Рождение ребёнка
03.11.1911
Мать ребёнка: Рябушева (Ковалева) Анисья Тимофеевна
Смерть
Неизвестно