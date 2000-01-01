деревня Устарь, Севский уезд, Орловская губерния (на 1912) — Familio

Устарь

Севский уезд, Орловская губерния (на 1912)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Брянской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Севский уезд
3804Устарь, д. вл.при рч. Таре.2525102336340

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Севский уезд, Павловская волость
164. Устарь, деревня бывшая государственная, при речке Таре, дворов 100, жителей 793, 2 часовни, лавка, постоялый двор

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Севский уезд, Алешковская волость
Усторь (деревня)25Город Севск

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