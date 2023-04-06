Кислинский Сергей Андреевич
Место рождения
Дата рождения09.09.1853
Дата смерти1946
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Дочь: Гладышева Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Кислинская Пелагея Елисеевна
Дочь: Феврония Сергеевна
Мать ребёнка: Кислинская Пелагея Елисеевна
Дочь: Агриппина Сергеевна
Мать ребёнка: Кислинская Пелагея Елисеевна
Сын: Кислинский Никифор Сергеевич
Мать ребёнка: Кислинская Пелагея Елисеевна
Сын: Кислинский Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Кислинская Пелагея Елисеевна
Дочь: Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Кислинская Пелагея Елисеевна
Дочь: Тизова Софья Сергеевна
Мать ребёнка: Кислинская Пелагея Елисеевна
Сын: Кислинский Иван Сергеевич
Мать ребёнка: Кислинская Пелагея Елисеевна
Дочь: Мелания Сергеевна
Мать ребёнка: Кислинская Пелагея Елисеевна
Дочь: Лимник Агриппина Сергеевна
Мать ребёнка: Кислинская Пелагея Елисеевна
Дочь: Руденко Евдокия Сергеевна
Мать ребёнка: Кислинская Пелагея Елисеевна
Дочь: Мария Сергеевна
Мать ребёнка: Кислинская Пелагея Елисеевна
Сын: Кислинский Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: Кислинская Пелагея Елисеевна
Сын: Кислинский Марк Сергеевич
Мать ребёнка: Кислинская Пелагея Елисеевна