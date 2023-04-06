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Кислинский Сергей Андреевич

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Место рождения

Приморск

Дата рождения

09.09.1853

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1853

Отец: Кислинский Андрей Николаевич

Мать: Кислинская Фекла Федоровна

Бракосочетание
22.10.1878

Жена: Кислинская Пелагея Елисеевна

Рождение ребёнка
19.08.1879

Дочь: Гладышева Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Кислинская Пелагея Елисеевна

Рождение ребёнка
18.06.1882

Дочь: Феврония Сергеевна

Мать ребёнка: Кислинская Пелагея Елисеевна

Рождение ребёнка
18.06.1882

Дочь: Агриппина Сергеевна

Мать ребёнка: Кислинская Пелагея Елисеевна

Рождение ребёнка
29.05.1883

Сын: Кислинский Никифор Сергеевич

Мать ребёнка: Кислинская Пелагея Елисеевна

Рождение ребёнка
28.09.1884

Сын: Кислинский Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Кислинская Пелагея Елисеевна

Рождение ребёнка
17.01.1887

Дочь: Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Кислинская Пелагея Елисеевна

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Тизова Софья Сергеевна

Мать ребёнка: Кислинская Пелагея Елисеевна

Рождение ребёнка
24.02.1889

Сын: Кислинский Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Кислинская Пелагея Елисеевна

Рождение ребёнка
26.12.1890

Дочь: Мелания Сергеевна

Мать ребёнка: Кислинская Пелагея Елисеевна

Рождение ребёнка
22.06.1893

Дочь: Лимник Агриппина Сергеевна

Мать ребёнка: Кислинская Пелагея Елисеевна

Рождение ребёнка
28.02.1896

Дочь: Руденко Евдокия Сергеевна

Мать ребёнка: Кислинская Пелагея Елисеевна

Рождение ребёнка
26.01.1898

Дочь: Мария Сергеевна

Мать ребёнка: Кислинская Пелагея Елисеевна

Рождение ребёнка
21.09.1904

Сын: Кислинский Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Кислинская Пелагея Елисеевна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Кислинский Марк Сергеевич

Мать ребёнка: Кислинская Пелагея Елисеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
1946
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