Кислинская (Алымова) Пелагея Елисеевна
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смерти1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Отец: Алымов Елисей Петрович
Дочь: Гладышева Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Кислинский Сергей Андреевич
Дочь: Феврония Сергеевна
Отец ребёнка: Кислинский Сергей Андреевич
Дочь: Агриппина Сергеевна
Отец ребёнка: Кислинский Сергей Андреевич
Сын: Кислинский Никифор Сергеевич
Отец ребёнка: Кислинский Сергей Андреевич
Сын: Кислинский Михаил Сергеевич
Отец ребёнка: Кислинский Сергей Андреевич
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Кислинский Сергей Андреевич
Дочь: Тизова Софья Сергеевна
Отец ребёнка: Кислинский Сергей Андреевич
Сын: Кислинский Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Кислинский Сергей Андреевич
Дочь: Мелания Сергеевна
Отец ребёнка: Кислинский Сергей Андреевич
Дочь: Лимник Агриппина Сергеевна
Отец ребёнка: Кислинский Сергей Андреевич
Дочь: Руденко Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Кислинский Сергей Андреевич
Дочь: Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Кислинский Сергей Андреевич
Сын: Кислинский Дмитрий Сергеевич
Отец ребёнка: Кислинский Сергей Андреевич
Сын: Кислинский Марк Сергеевич
Отец ребёнка: Кислинский Сергей Андреевич