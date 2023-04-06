Кислинский Михаил Сергеевич
Место рождения
Дата рождения28.09.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1884
Рождение ребёнка
27.07.1908
Дочь: Прасковья Михайловна
Мать ребёнка: Кислинская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
12.02.1910
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Кислинская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
24.03.1912
Сын: Кислинский Яков Михайлович
Мать ребёнка: Кислинская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
29.11.1918
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Кислинская Анна Ивановна
Рождение ребёнка
29.11.1918
Дочь: Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Кислинская Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кислинская Анна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно