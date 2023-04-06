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Кислинский Михаил Сергеевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

28.09.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1884

Отец: Кислинский Сергей Андреевич

Мать: Кислинская Пелагея Елисеевна

Рождение ребёнка
27.07.1908

Дочь: Прасковья Михайловна

Мать ребёнка: Кислинская Анна Ивановна

Рождение ребёнка
12.02.1910

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Кислинская Анна Ивановна

Рождение ребёнка
24.03.1912

Сын: Кислинский Яков Михайлович

Мать ребёнка: Кислинская Анна Ивановна

Рождение ребёнка
29.11.1918

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Кислинская Анна Ивановна

Рождение ребёнка
29.11.1918

Дочь: Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Кислинская Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислинская Анна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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