Кислинская (Добровольская) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислинская (Добровольская) Анна Ивановна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

09.12.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1887

Отец: Добровольский Иван Васильевич

Мать: Добровольская Софья Федоровна

Рождение ребёнка
27.07.1908

Дочь: Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Кислинский Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
12.02.1910

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Кислинский Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
24.03.1912

Сын: Кислинский Яков Михайлович

Отец ребёнка: Кислинский Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
29.11.1918

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Кислинский Михаил Сергеевич

Рождение ребёнка
29.11.1918

Дочь: Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Кислинский Михаил Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислинский Михаил Сергеевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно