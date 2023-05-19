Кислинская (Добровольская) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения09.12.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1887
Рождение ребёнка
27.07.1908
Дочь: Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Кислинский Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
12.02.1910
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Кислинский Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
24.03.1912
Сын: Кислинский Яков Михайлович
Отец ребёнка: Кислинский Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
29.11.1918
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Кислинский Михаил Сергеевич
Рождение ребёнка
29.11.1918
Дочь: Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Кислинский Михаил Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно