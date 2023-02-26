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Мария Филимонова

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Место рождения

д.Трусова Нива

Дата рождения

До 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790

Отец: Филимон Романов

Мать: Екатерина (Тимофеева)

д.Трусова Нива
Бракосочетание
12.01.1808

Муж: Лука Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Анастасия Лукьянова

Отец ребёнка: Лука Михайлов

д.Трусова
Рождение ребёнка
1813

Сын: Андрей Лукин

Отец ребёнка: Лука Михайлов

д.Трусова
Рождение ребёнка
08.07.1823

Сын: Прокопий Лукин

Отец ребёнка: Лука Михайлов

д.Трусово
Смерть
Неизвестно
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