Мария Филимонова
Место рожденияд.Трусова Нива
Дата рожденияДо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1790
Отец: Филимон Романов
Мать: Екатерина (Тимофеева)
д.Трусова Нива
Бракосочетание
12.01.1808
Муж: Лука Михайлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Анастасия Лукьянова
Отец ребёнка: Лука Михайлов
д.Трусова
Рождение ребёнка
1813
Сын: Андрей Лукин
Отец ребёнка: Лука Михайлов
д.Трусова
Рождение ребёнка
08.07.1823
Сын: Прокопий Лукин
Отец ребёнка: Лука Михайлов
д.Трусово
Смерть
Неизвестно