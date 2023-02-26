Екатерина (Тимофеева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1759
Дата смерти19.05.1807
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1777
Дочь: Мелания Филимонова
Отец ребёнка: Филимон Романов
д.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1790
Дочь: Мария Филимонова
Отец ребёнка: Филимон Романов
д.Трусова Нива
Рождение ребёнка
03.07.1793
Сын: Мартин Филимонов
Отец ребёнка: Филимон Романов
д.Трусова Нива
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Варвара Филимонова
Отец ребёнка: Филимон Романов
Смерть
19.05.1807
д.Трусова Нива