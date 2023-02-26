Екатерина (Тимофеева) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина (Тимофеева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1759

Дата смерти

19.05.1807

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1777

Дочь: Мелания Филимонова

Отец ребёнка: Филимон Романов

д.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1790

Дочь: Мария Филимонова

Отец ребёнка: Филимон Романов

д.Трусова Нива
Рождение ребёнка
03.07.1793

Сын: Мартин Филимонов

Отец ребёнка: Филимон Романов

д.Трусова Нива
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Варвара Филимонова

Отец ребёнка: Филимон Романов

Смерть
19.05.1807
д.Трусова Нива
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