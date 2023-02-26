Филимон Романов
Место рожденияд.Трусова Нива
Дата рождения1758
Дата смерти10.04.1808
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Трусова Нива
Рождение ребёнка
До 1777
Дочь: Мелания Филимонова
Мать ребёнка: Екатерина (Тимофеева)
д.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1790
Дочь: Мария Филимонова
Мать ребёнка: Екатерина (Тимофеева)
д.Трусова Нива
Рождение ребёнка
03.07.1793
Сын: Мартин Филимонов
Мать ребёнка: Екатерина (Тимофеева)
д.Трусова Нива
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Варвара Филимонова
Мать ребёнка: Екатерина (Тимофеева)
Смерть
10.04.1808
д.Трусова Нива