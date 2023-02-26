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Филимон Романов

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Место рождения

д.Трусова Нива

Дата рождения

1758

Дата смерти

10.04.1808

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Трусова Нива
Рождение ребёнка
До 1777

Дочь: Мелания Филимонова

Мать ребёнка: Екатерина (Тимофеева)

д.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1790

Дочь: Мария Филимонова

Мать ребёнка: Екатерина (Тимофеева)

д.Трусова Нива
Рождение ребёнка
03.07.1793

Сын: Мартин Филимонов

Мать ребёнка: Екатерина (Тимофеева)

д.Трусова Нива
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Варвара Филимонова

Мать ребёнка: Екатерина (Тимофеева)

Смерть
10.04.1808
д.Трусова Нива
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