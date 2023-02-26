Мелания Филимонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мелания Филимонова

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Место рождения

д.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1758 г.р.

Мать

1759 г.р.

Муж

До 1777 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: Филимон Романов

Мать: Екатерина (Тимофеева)

д.Трусова Нива Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
28.01.1795

Муж: Пётр Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Смерть
Неизвестно
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