Анастасия Лукьянова
Место рожденияд.Трусова
Дата рождения1810
Дата смерти03.01.1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Лука Михайлов
Мать: Мария Филимонова
д.Трусова
Бракосочетание
28.05.1835
Муж: Алексей Карпов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.11.1835
Сын: Иоанн Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Карпов
Рождение ребёнка
03.07.1837
Дочь: Марфа Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Карпов
Рождение ребёнка
01.04.1839
Дочь: Мария Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Карпов
Рождение ребёнка
14.01.1842
Дочь: Ксения Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Карпов
Рождение ребёнка
1844
Сын: Филипп Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Карпов
Рождение ребёнка
23.09.1846
Дочь: Евфросиния Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Карпов
Смерть
03.01.1847
Похороны
Неизвестно
на Шведовском кладбище