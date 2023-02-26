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Анастасия Лукьянова

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Место рождения

д.Трусова

Дата рождения

1810

Дата смерти

03.01.1847

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Лука Михайлов

Мать: Мария Филимонова

д.Трусова
Бракосочетание
28.05.1835

Муж: Алексей Карпов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
12.11.1835

Сын: Иоанн Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Карпов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
03.07.1837

Дочь: Марфа Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Карпов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
01.04.1839

Дочь: Мария Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Карпов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.01.1842

Дочь: Ксения Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Карпов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1844

Сын: Филипп Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Карпов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
23.09.1846

Дочь: Евфросиния Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Карпов

Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Смерть
03.01.1847
Шведы, Бородинская волость, Поречский уезд
Похороны
Неизвестно
на Шведовском кладбище
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