Деянова (Меншавина) Хавронья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деянова (Меншавина) Хавронья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1770

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Меншавинъ Василий

Мать: Меншавина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.06.1799

Дочь: Деянова Агрофена

Отец ребёнка: Деяновъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Деянова Анна

Отец ребёнка: Деяновъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.01.1805

Дочь: Аксинья

Отец ребёнка: Деяновъ Илья

Рождение ребёнка
01.11.1807

Сын: Деяновъ Паелъ

Отец ребёнка: Деяновъ Илья

Рождение ребёнка
27.01.1811

Сын: Деяновъ Иванъ

Отец ребёнка: Деяновъ Илья

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Деяновъ Илья

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