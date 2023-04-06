Деянова (Меншавина) Хавронья
Место рождения
Дата рождения1770
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Меншавинъ Василий
Мать: Меншавина Анна
Рождение ребёнка
18.06.1799
Дочь: Деянова Агрофена
Отец ребёнка: Деяновъ Илья
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Деянова Анна
Отец ребёнка: Деяновъ Илья
Рождение ребёнка
19.01.1805
Дочь: Аксинья
Отец ребёнка: Деяновъ Илья
Рождение ребёнка
01.11.1807
Сын: Деяновъ Паелъ
Отец ребёнка: Деяновъ Илья
Рождение ребёнка
27.01.1811
Сын: Деяновъ Иванъ
Отец ребёнка: Деяновъ Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Деяновъ Илья