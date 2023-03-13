Деяновъ Илья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смерти1825
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Деяновъ Мельниковъ Алексей
Мать: Деянова Марфа Данилова
Рождение ребёнка
18.06.1799
Дочь: Деянова Агрофена
Мать ребёнка: Деянова Хавронья
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Деянова Анна
Мать ребёнка: Деянова Хавронья
Рождение ребёнка
19.01.1805
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: Деянова Хавронья
Рождение ребёнка
01.11.1807
Сын: Деяновъ Паелъ
Мать ребёнка: Деянова Хавронья
Рождение ребёнка
27.01.1811
Сын: Деяновъ Иванъ
Мать ребёнка: Деянова Хавронья
Рождение ребёнка
26.09.1821
Сын: Деяновъ Сергей
Мать ребёнка: Деянова Пелагея
Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825
Сын: Деяновъ Тихонъ
Мать ребёнка: Деянова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Деянова Хавронья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Деянова Пелагея
Смерть
1825