Деяновъ Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Деяновъ Илья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

1825

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Деяновъ Мельниковъ Алексей

Мать: Деянова Марфа Данилова

Рождение ребёнка
18.06.1799

Дочь: Деянова Агрофена

Мать ребёнка: Деянова Хавронья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Деянова Анна

Мать ребёнка: Деянова Хавронья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.01.1805

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Деянова Хавронья

Рождение ребёнка
01.11.1807

Сын: Деяновъ Паелъ

Мать ребёнка: Деянова Хавронья

Рождение ребёнка
27.01.1811

Сын: Деяновъ Иванъ

Мать ребёнка: Деянова Хавронья

Рождение ребёнка
26.09.1821

Сын: Деяновъ Сергей

Мать ребёнка: Деянова Пелагея

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1825

Сын: Деяновъ Тихонъ

Мать ребёнка: Деянова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деянова Хавронья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Деянова Пелагея

Смерть
1825
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