Меншавина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меншавина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Митрофанъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Деянова Хавронья

Отец ребёнка: Меншавинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Меншавинъ Леонтий

Отец ребёнка: Меншавинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Кокушкина Авдотья

Отец ребёнка: Меншавинъ Василий

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меншавинъ Василий

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