Меншавина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Митрофанъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Деянова Хавронья
Отец ребёнка: Меншавинъ Василий
Рождение ребёнка
1780
Сын: Меншавинъ Леонтий
Отец ребёнка: Меншавинъ Василий
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Кокушкина Авдотья
Отец ребёнка: Меншавинъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Меншавинъ Василий