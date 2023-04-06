Кокушкина (Меншавина) Авдотья
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти07.03.1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784
Отец: Меншавинъ Василий
Мать: Меншавина Анна
Бракосочетание
21.02.1804
Муж: Кокушкинъ Игнатий
Рождение ребёнка
06.10.1807
Сын: Кокушкинъ Ерофей
Отец ребёнка: Кокушкинъ Игнатий
Александровка
Рождение ребёнка
1809
Сын: Кокушкинъ Алексей
Отец ребёнка: Кокушкинъ Игнатий
Рождение ребёнка
03.04.1812
Сын: Кокушкинъ Никита
Отец ребёнка: Кокушкинъ Игнатий
Александровка
Рождение ребёнка
15.10.1813
Дочь: Волкова Прасковья
Отец ребёнка: Кокушкинъ Игнатий
Александровка
Рождение ребёнка
1816
Сын: Кокушкинъ Яковъ
Отец ребёнка: Кокушкинъ Игнатий
Александровка
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Кобылина Анна
Отец ребёнка: Кокушкинъ Игнатий
Александровка
Рождение ребёнка
1823
Сын: Кокушкинъ Андрей
Отец ребёнка: Кокушкинъ Игнатий
Александровка
Рождение ребёнка
1826
Сын: Кокушкинъ Матвей
Отец ребёнка: Кокушкинъ Игнатий
Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кокушкинъ Петръ
Отец ребёнка: Кокушкинъ Игнатий
Смерть
07.03.1858
Александровка