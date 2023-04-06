Кокушкина (Меншавина) Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокушкина (Меншавина) Авдотья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1784

Дата смерти

07.03.1858

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: Меншавинъ Василий

Мать: Меншавина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
21.02.1804

Муж: Кокушкинъ Игнатий

Рождение ребёнка
06.10.1807

Сын: Кокушкинъ Ерофей

Отец ребёнка: Кокушкинъ Игнатий

Александровка
Рождение ребёнка
1809

Сын: Кокушкинъ Алексей

Отец ребёнка: Кокушкинъ Игнатий

Рождение ребёнка
03.04.1812

Сын: Кокушкинъ Никита

Отец ребёнка: Кокушкинъ Игнатий

Александровка
Рождение ребёнка
15.10.1813

Дочь: Волкова Прасковья

Отец ребёнка: Кокушкинъ Игнатий

Александровка
Рождение ребёнка
1816

Сын: Кокушкинъ Яковъ

Отец ребёнка: Кокушкинъ Игнатий

Александровка
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Кобылина Анна

Отец ребёнка: Кокушкинъ Игнатий

Александровка
Рождение ребёнка
1823

Сын: Кокушкинъ Андрей

Отец ребёнка: Кокушкинъ Игнатий

Александровка
Рождение ребёнка
1826

Сын: Кокушкинъ Матвей

Отец ребёнка: Кокушкинъ Игнатий

Александровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кокушкинъ Петръ

Отец ребёнка: Кокушкинъ Игнатий

Смерть
07.03.1858
Александровка
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