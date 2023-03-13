Меншавинъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти1816
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Меншавинъ Иванъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Деянова Хавронья
Мать ребёнка: Меншавина Анна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Меншавинъ Леонтий
Мать ребёнка: Меншавина Анна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Кокушкина Авдотья
Мать ребёнка: Меншавина Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Меншавина Анна
Смерть
1816