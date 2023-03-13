Меншавинъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМеншавинъ Василий

Меншавинъ Василий

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

1816

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Меншавинъ Иванъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Деянова Хавронья

Мать ребёнка: Меншавина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Меншавинъ Леонтий

Мать ребёнка: Меншавина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Кокушкина Авдотья

Мать ребёнка: Меншавина Анна

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меншавина Анна

Смерть
1816
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close