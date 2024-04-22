Глухов Дмитрий Кондратьевич
Место рождения
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: Глухов Кондрат Петрович
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Глухова Анисья Антоновна
Рождение ребёнка
1834
Мать ребёнка: Глухова Анисья Антоновна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Шустова Васса Дмитриевна
Мать ребёнка: Глухова Анисья Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жижина Агриппина Дмитриевна
Мать ребёнка: Глухова Анисья Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Акилина Дмитриевна
Мать ребёнка: Глухова Анисья Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глухов Филимон Дмитриевич
Мать ребёнка: Глухова Анисья Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Глухова Анисья Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глухова Анисья Антоновна
Смерть
Неизвестно