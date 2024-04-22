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Глухов Дмитрий Кондратьевич

Место рождения

Азево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: Глухов Кондрат Петрович

Мать: Глухова Пелагея Семеновна

Азево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1805

Сын: Глухов Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Глухова Анисья Антоновна

Рождение ребёнка
1834

Сын: Глухов Ефим Дмитриевич

Мать ребёнка: Глухова Анисья Антоновна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Шустова Васса Дмитриевна

Мать ребёнка: Глухова Анисья Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жижина Агриппина Дмитриевна

Мать ребёнка: Глухова Анисья Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Акилина Дмитриевна

Мать ребёнка: Глухова Анисья Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глухов Филимон Дмитриевич

Мать ребёнка: Глухова Анисья Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Глухова Анисья Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глухова Анисья Антоновна

Смерть
Неизвестно
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