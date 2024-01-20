Глухова Пелагея Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлухова Пелагея Семеновна

Глухова Пелагея Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1786

Сын: Глухов Дмитрий Кондратьевич

Отец ребёнка: Глухов Кондрат Петрович

Азево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гоголева Акилина Кондратьевна

Отец ребёнка: Глухов Кондрат Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глухов Климент Кондратьевич

Отец ребёнка: Глухов Кондрат Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глухов Кондрат Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close