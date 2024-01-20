Глухова Пелагея Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1786
Сын: Глухов Дмитрий Кондратьевич
Отец ребёнка: Глухов Кондрат Петрович
Азево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гоголева Акилина Кондратьевна
Отец ребёнка: Глухов Кондрат Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глухов Климент Кондратьевич
Отец ребёнка: Глухов Кондрат Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно