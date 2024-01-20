Глухов Климент Кондратьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Глухов Кондрат Петрович
Рождение ребёнка
1823
Сын: Глухов Стефан Климентович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Глухова Ксения Климентовна
Рождение ребёнка
1829
Рождение ребёнка
1832
Сын: Глухов Гавриил Климентович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глухов Алексей Климентович
Смерть
Неизвестно