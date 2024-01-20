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Глухов Климент Кондратьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Глухов Кондрат Петрович

Мать: Глухова Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Глухов Стефан Климентович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Глухова Ксения Климентовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Глухов Лука Климентович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Глухов Гавриил Климентович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глухов Алексей Климентович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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