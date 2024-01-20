Глухов Кондрат Петрович
Место рожденияМостовинский уезд
Дата рождения1756
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1786
Сын: Глухов Дмитрий Кондратьевич
Мать ребёнка: Глухова Пелагея Семеновна
Азево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гоголева Акилина Кондратьевна
Мать ребёнка: Глухова Пелагея Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Глухов Климент Кондратьевич
Мать ребёнка: Глухова Пелагея Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно