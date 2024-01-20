Глухов Кондрат Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глухов Кондрат Петрович

Место рождения

Мостовинский уезд

Дата рождения

1756

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Мостовинский уезд
Рождение ребёнка
1786

Сын: Глухов Дмитрий Кондратьевич

Мать ребёнка: Глухова Пелагея Семеновна

Азево, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гоголева Акилина Кондратьевна

Мать ребёнка: Глухова Пелагея Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Глухов Климент Кондратьевич

Мать ребёнка: Глухова Пелагея Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глухова Пелагея Семеновна

Смерть
Неизвестно
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